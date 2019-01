Zwei komplette Altenheime stehen vor Übersiedelung

Anfang Februar übersiedeln Pramer nach Kallham

Zwei Wochen später gibt es dasselbe „Spiel“ noch einmal: 63 Bewohner samt Personal aus dem abrissreifen Heim in Pram ziehen ins leer gewordene Heim in Kallham um. Die Senioren aus Pram kehren aber nicht mehr zurück: Der Neubau des dortigen Altenheims ist dem Sozialplan 2021 zum Opfer gefallen. Das in Kallham errichtete Heim ist damit kein Zusatzangebot, sondern ein Ersatz. „Für die Bewohner ist es trotzdem eine Verbesserung. In Pram gibt es nur Doppelzimmer, in Kallham Einzelzimmer.“