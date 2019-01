Zwei Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt

Eine 33-jährige Mauerkirchnerin schleuderte in Neukirchen an der Enknach in einen entgegenkommenden Sattelzug. Der Wagen, in dem auch die Tochter (9) mitfuhr, überschlug sich und kollidierte mit dem Pkw eines Braunauers (67). Mutter und Tochter wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.