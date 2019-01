Bettel-Bande posierte mit Geldscheinen im Internet

Hauptsächlich schlug die Bande am Salzburger Hauptbahnhof zu. Einer der Jugendlichen lenkte etwa Opfer am Fahrkartenautomaten ab und verwickelte sie in ein Gespräch. Der Komplize brach in der Zwischenzeit den Ticketkauf ab und entnahm die Geldscheine, die das Gerät daraufhin wieder ausspuckte.