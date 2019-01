Damit liegen Sie dieses Jahr im Trend

Kleine Insel, große Vielfalt - obwohl Sri Lanka kleiner ist als Bayern, präsentiert sich die Tropeninsel mit unglaublicher Vielfalt: Endlos lange, herrliche Sandstrände und Fischerromantik bilden eine ideale Kulisse für Badefreuden und farbenfrohe Sonnenuntergänge. Legendäre Königsstädte und Heiligtümer oder duftende Gewürzgärten begeistern Besucher ebenso wie tiefgrüne Berge, stille Seen und tierreiche Naturschutzgebiete. Strandurlauber zieht es vor allem an die West- und Südküste, Surfer eher an die Ostküste und Abenteurer in das Inselinnere. Ebenso verlockend erscheint die Auswahl an Unterkünften. Es warten relaxte Strandresorts, nostalgische Kolonialvillen, exklusive Designer- und Boutique-Hotels, immer mehr Hostels und Homestays sowie all die Anlagen, die Sri Lanka zur weltweit besten Adresse für Ayurveda machen.