Marco Schwarz gewinnt Kombination in Wengen

Sensationell! Marco Schwarz hat am Freitag die Kombination in Wengen gewonnen. Der 23-Jährige gewann beim Klassiker 17 Tage nach seinem Premieren-Erfolg am Neujahrstag beim City-Event in Oslo 0,42 Sekunden vor Vorjahressieger Victor Muffat-Jeandet. Rang drei ging mit 1,12 Sekunden Rückstand an Alexis Pinturault und damit einen weiteren Franzosen.