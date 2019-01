„Seniorenheim“ für Pferde war ein Schlachthaus

Den Hass von Pferdefreunden hat sich eine Tiermedizin-Studentin in Tuskegee im US-Bundesstaat Alabama zugezogen. Fallon Blackwood (24) hatte Pferdebesitzern versprochen, deren in die Jahre gekommenen Lieblinge in einem „Seniorenheim für Pferde“ unterzubringen. Aber in Wahrheit erwartete die Tiere der Schlachthof.