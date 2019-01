Domquartier zieht nach fünf Jahren positive Bilanz

Am 18. Jänner eröffnet die erste Sonderschau, die sich Erzherzog Ludwig Viktor und seinem Schloss Kleßheim widmet. Der Erzherzog bewohnte in den Sechzigerjahren des 19. Jahrhunderts ein Appartement in der Residenz, in dessen Räumlichkeiten Teile der aktuellen Ausstellung zu sehen sind.