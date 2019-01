Viele Chancen für Tirol als Natur-Apotheke

Vom Schnaps in das Erkältungsmittelchen

Tirol ist reich an Pflanzen für die Hausapotheke. Bonn nennt als Beispiele den gelben Enzian, der seit jeher für Schnaps verwendet wird. Seine Bitterstoffe lindern so manches Leiden. Gemeinsam mit anderen alpinen Kräutern wie der Schlüsselblume ist Enzian auch in einem der meistverkauften Erkältungsmittel zu finden. „Dafür kann man aber nicht einfach in der Natur sammel. Es braucht professionellen Anbau“, erklärt der Fachmann. Gebiete dafür gebe es in Tirol einige. Bonn denkt da etwa an Osttirol. Dort will man Bauern für diesen Erwerbszweig erwärmen. Die Chancen am Weltmarkt sind auf jeden Fall groß.