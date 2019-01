Russenliga in Shadrinsk für Zorn WM-Härtetest

Insgesamt stehen in der WM fünf Grand Prix-Stationen auf dem Programm. Nach Almaty geht es nach Shadrinsk, dann folgen Berlin, Inzell und am Ende der langen Saison das Finale Ende März im holländischen Heerenveen. Zwischendrin, bevor es in den Westen geht, steht noch die Team-WM in Togliatti an, an die Zorn eine weitere Etappe in derRussenliga anschließt.