„Glass“: Shaymalans Helden als Scherbenhaufen

Shyamalans düstere, in der realen Welt angesiedelte Comic-Version wirkt an der Oberfläche durchaus ambitioniert, zerbricht aber letztlich unter der Last seiner viel zu zahlreichen Einzelteile, statt sich zu einem passendem Ganzen zusammenzusetzen. So bringt der Filmemacher, der auch für das Drehbuch von „Glass“ verantwortlich zeichnet, zwar seine in „Unbreakable“ begonnene Meditation über Comic-Geschichten zu einem unvermeidlich brutalen Showdown - der regelrecht Superhelden-besessenen Unterhaltungsgesellschaft der Gegenwart kann er dabei aber nur oberlehrerhaft einen blinden Spiegel vorhalten.