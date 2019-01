Mordverdächtiger übertrug Festnahme auf Facebook

Bei seiner Festnahme am Sonntag in seiner Wohnung platzte das Spezialeinsatzkommando (SEK) der deutschen Polizei in eine langatmige Videoübertragung, bestätigte der ermittelnde Staatsanwalt am Dienstag. Nach anfänglichem Läuten und mehrfachem Knallen zeigt das Video, wie mehrere Polizisten die Wohnung stürmen und den inzwischen vor Schreck am Boden Kauernden festsetzen. Dann wird das Bild schwarz. Zur Frage, ob die Polizei von der Übertragung wusste und sie sich zunutze machen konnte, wollte der Staatsanwalt keine Stellung nehmen. „Zu Einsatzvorbereitungen des SEK kann ich keine Angaben machen“, sagte er.