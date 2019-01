Herzogin Meghan plaudert Geburtstermin aus!

Bei einem Termin des Herzogs und der Herzogin von Sussex in Birkenhead fiel der Blick der wartenden Royal-Fans natürlich wieder auf Meghans Babybauch. Der schien seit dem letzten offiziellen Auftritt bei der Weihnachtsmesse in Sandringham wieder gewachsen zu sein. Und angesichts der XXL-Kugel, die die hübsche 37-Jährige in einem feuerroten Mantel von Sentaler und einem violetten Kleid von Babaton perfekt in Szene setzte, ist es nicht weiter verwunderlich, dass zuletzt nicht nur über mögliche Zwillinge, die das royale Paar erwarten soll, sondern auch über einen früheren Geburtstermin spekuliert wurde.