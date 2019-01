„Aus Dreiheiligen soll ein Sozial-Ghetto werden!“

Frustriert und verärgert zeigen sich viele Anrainer des Innsbrucker Stadtteils Dreiheiligen. Von einem Teil der Klientel einer Sozialeinrichtung fühlen sie sich tagtäglich belästigt. Zudem befürchten sie, dass ihr Gebiet bewusst in ein Sozial-Ghetto umgewandelt werden soll. Sie prangern an: „Bürgermeister Georg Willi will uns totschweigen!“