Eva lässt die Fackel brennen

Beim Vienna City Marathon am 7. April hat Wutti die erste Chance, das Limit für Tokio 2020 zu knacken. Eine Zeit um 2:35.00 sollte dafür reichen. Mit einer Zeit um zwei Stunden, 37 Minuten zeigte die Tri-Styria-Athletin allerdings beim letztjährigen Wien-Event gleich bei der Marathon-Premiere mächtig auf. „Da hab ich schon gesehen, dass ich nicht so weit weg bin. Wenn ich den Fokus jetzt voll und ganz auf den Marathon richte, kann ich die Limits für die Großereignisse packen“, so die Globetrotterin, die Wohnsitze in Kärnten und Barcelona hat. Zuletzt war sie auch für eineinhalb Jahre in Jordanien beheimatet.