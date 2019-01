Gemeinden wirtschaften gut

Niedrige Verwaltungskosten, dafür großzügige Mittel für die Verbesserung der Lebensqualität und sogar etwas auf der hohen Kante - so könnte man die Finanzsituation der Gemeinden beschreiben. Im Detail: Mit 631 Millionen Euro belegen die heimischen Kommunen im Bundesländer-Ranking bei Investitionen Platz 1, mit 466 Euro pro Kopf verzeichnen sie im Gegenzug die geringsten Ausgaben für Personal in Österreich. „Es wird also nirgendwo effizienter verwaltet“, zieht Bernhard Ebner erfreut Bilanz. Dass in den Städten und Orten zwischen Enns und Leitha gut gearbeitet wird, unterstreicht eine weitere Zahl: Insgesamt erwirtschafteten sie 14,85 Millionen Euro Überschuss. Diese guten Daten rühren auch daher, dass viele Gemeinden in Verbänden zusammenarbeiten und so die Arbeit aufteilen, die Kosten senken, aber den Nutzen erhöhen.