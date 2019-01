So schaufeln sich die Salzburger frei

Bis zu drei Meter Schnee liegt auf den Flachdächern der Häuser in Hinterthal. Und auf dem Dach der Familie Greisberger aus Faistenau liegen sogar mehrere abgebrochene Bäume auf dem Dach. „Es herrscht Gefahr in Verzug. Seit Jahren sind wir mit den Bundesforsten in Kontakt, damit die Bäume beseitigt werden. Leider ohne Erfolg“, beklagen die Betroffenen. Bürgermeister Josef Wörndl empfahl vorerst mit dem Aufräumen abzuwarten, die Feuerwehr soll sich nicht der großen Gefahr aussetzen.