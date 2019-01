Die Frauen sind die wahren Sieger

Ein Thema, das in Zeiten des Onlinedating-Booms aktueller nicht sein könnte. „Ich hab zunächst tatsächlich an Tinder gedacht. Um den Charme der Oper zu bewahren, hab ich mich aber für die 1970er entschieden und lasse die Sänger ganz ohne Smartphone in einem Grand Hotel am Strand von Rimini auftreten.“