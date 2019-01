Globuli aus Apotheke in Deutschland verbannt

Wiener Patientenanwältin fordert Verkaufsverbot für Globuli

Auch wenn sich in Deutschland noch niemand aus der Zunft auf Hundertmarks Seite gestellt hat, ist sie mit ihrer Meinung bestimmt nicht alleine. Im November hat sich zum Beispiel in Österreich die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz für ein Verkaufsverbot von nicht wirksamen Arzneien in Apotheken ausgesprochen. Denkbar ist für sie auch ein ergänzender Verpackungsaufdruck, dass Globuli oder Bachblüten keine Medikamente sind und ihre Wirksamkeit nicht belegt ist. Auch Prof. DDr. Ulrich Berger von der WU Wien ist der Ansicht: „Homöopathie ist Unsinn“.