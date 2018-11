„Homöopathie ist Unsinn, Impfgegner gefährlich“

Prof. DDr. Ulrich Berger ist eigentlich Professor für Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine Leidenschaft sind jedoch seit seiner Teenagerzeit die Naturwissenschaften, vor allem die kritische Betrachtung parawissenschaftlicher Behauptungen. „In meiner Jugend las ich über UFOs, das Bermuda Dreieck und Telepathie, das konnte ich kaum glauben. Also suchte ich nach kritischer Literatur dazu und stieß auf das ,Committee for Skeptical Inquiry‘, die amerikanischen Skeptiker, denen einige Nobelpreisträger angehören. Schließlich erfuhr ich von der deutschen ,Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften‘ (GWUP) und landete letztendlich beim Wiener Ableger, der seit 2007 ein Verein ist“, erklärt Berger im Gespräch mit City4U.