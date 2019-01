Am Freitag soll es mehr als 30 Heli-Flüge geben

„Erst am Abend wieder bewölkt“

Die Landeswarnzentrale verzeichnete Donnerstagfrüh 30 Straßensperren wegen Lawinengefahr oder Schneemassen. Für Freitag stehen drei Bundesheer-Hubschrauber des Typs Alouette III sowie eine AB-212 bereit, zusätzlich stelle das Innenministerium drei Hubschrauber für Erkundungsflüge zur Verfügung. Ziel sei es, am Freitag eingeschlossene Bewohner mit Lebensmitteln zu versorgen und die Lawinengefahr genau zu beurteilen. Sollten Absprengungen möglich sein, sollen auch diese möglicherweise am Freitag geschehen. „Die Entspannung am Freitag ist weiterhin gut in den Wettermodellen absehbar. Schon am Vormittag kann wohl geflogen werden. Erst am Abend dürfte es wieder bewölkt werden“, fasste Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zusammen.