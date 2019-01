Tukan-Bande floh mit teuren Vögeln

Was haben die Täter mit dieser Beute vor? Die vogelkundigen Kriminellen drangen in das Anwesen in der Katastralgemeinde Weiden an der March bereits am 30. Dezember ein. Sie hatten acht Tukane aus Mittelamerika und sechs Papageien im Visier. Sie packten das teure Federvieh ein und flüchteten. Für die Betreiber der Anlage eine Katastrophe. „Einige der Tiere sind von einem Kärntner Vogelpark zu Zuchtzwecken im Bezirk Gänserndorf eingestellt worden“, heißt es.