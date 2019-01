Komplettes Intro von „Ace Combat 7“ veröffentlicht

Am 18. Jänner erscheint Bandai Namcos Arcade-Flugsimulator „Ace Combat 7: Skies Unknown“ für PS4 und Xbox One, die PC-Version folgt am 1. Februar. Um die Vorfreude auf die Story von „Skies Unknown“ anzuheizen, hat der Publisher nun das Intro-Video des Luftkampf-Epos ins Netz gestellt.