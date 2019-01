So heizt Rihanna ihrem Lover zum Valentinstag ein

Weil Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, gab‘s den ersten Vorgeschmack auf Rihannas supersexy Valentinstags-Kollektion schon jetzt. In pinken Dessous mit frechen Cut-outs am Po und süßen Herzerln wird die schöne Sängerin zum Tag der Liebe wohl auch ihren Freund, den saudischen Multimilliardär Hassan Jameel, überraschen. Mit ihm wurde sie erst vor Kurzem und trotz Trennungsgerüchten beim Dinner in Malibu gesichtet.