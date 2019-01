Streit, Sex und Tiere stören die Nachbarn

Zigarettenqualm, der in die Wohnung zieht, bellende Hunde, Streit und laute Elektrogeräte: Eine Immobilienplattform hat untersucht, was Nachbarn auf die Palme bringt. Die Studie gibt nicht nur Einblicke, was sich in den vier Wänden nebenan abspielt, sondern räumt auch mit Vorurteilen auf. So zeigen sich vor allem ältere Personen als besonders tolerant, wenn es um Störfaktoren geht.