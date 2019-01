Kuchl und UTTC liegen voll auf Aufstiegskurs

Salzburg will Bundesliga-Finale

Apropos Finalturnier: Dieses wird am 21. Jänner in Wien vergeben. Anwärter darauf sind der UTTC, der den Event in der neuen Lieferinger Halle abwickeln möchte, und Kapfenberg. Vorteil Salzburg: Kapfenberg hat bereits den Zuschlag für die Staatsmeisterschaft erhalten. „Da hoffen wir doch, dass uns das in die Karten spielt. Es wäre eine gute Werbung für uns“, schildert Höllbacher. Schließlich wäre TV-Präsenz garantiert, könnte man Sponsoren an Land ziehen. Das Finale selbst soll am 25. und 26. Mai über die Bühne gehen.