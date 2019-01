Zugunglück in Südafrika fordert drei Todesopfer

Häufig Zugunglücke in Südafrika

In Südafrika kommt es häufig zu Zugunglücken. Vor einem Jahr wurden 19 Menschen getötet und 254 verletzt, als ein Zug mit einem Lastwagen zusammenstieß. Bei dem Unglück auf der Fahrt von Port Elizabeth nach Johannesburg waren mehrere Waggons entgleist und in Flammen aufgegangen.