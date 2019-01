93.400 Einsätze für den ÖAMTC in der Steiermark

700.000 Einsätze in Österreich

Auch österreichweit blickt die ÖAMTC-Pannenhilfe auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. „Unsere Pannenfahrer waren insgesamt rund 700.000-mal im Einsatz. Im Schnitt ist der ÖAMTC 2018 damit zu knapp 1.915 Einsatzfahrten pro Tag ausgerückt“, fasst Müller zusammen. Am meisten Einsätze hatte man in Wien (159.600), gefolgt von Niederösterreich (130.100) und Oberösterreich (109.000), die Steiermark belegt in der Statistik den vierten Platz.