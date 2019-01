Halle Berry hat einen superhotten Fitnesstrainer

Berry, die zuletzt in „Kingsman: The Golden Circle“ in den Kinos zu sehen war, drehte kürzlich mit Keanu Reeves den Action-Film „John Wick 3“ ab, der im Frühjahr 2019 erscheinen soll. Dann ist auch der Drehstart für „Bruised“ geplant. Als erste Afroamerikanerin gewann Berry 2002 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „Monster‘s Ball“.