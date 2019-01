Neuer Hype: Diese Maske wollen jetzt alle

Als Marktführer im Onlinehandel hat Amazon dementsprechend viele Kunden, was sich natürlich auch bei der Anzahl an Bewertungen bemerkbar macht. Die positiven liegen meist zwischen 25 und 800. Nur hin und wieder findet man ein Produkt mit ein- oder zweitausend Kaufempfehlungen. Daher ist das, was wir Ihnen jetzt vorstellen möchten eine echte Sensation: Black Mask von der Marke Vassoul nennt sie sich und ist mit über 3.000 überdurchschnittlich guten Rezensionen gerade der Renner. Aber was macht die Gesichtsmaske so besonders? Trotz intensiver Recherche konnten wir nichts Bahnbrechendes herausfinden. Es enthält keine magische Geheimzutat, aber im Vergleich zu anderen Masken auch keine wirklich bedenklichen Inhaltsstoffe. Aber das Wichtigste bei einem Pflegeprodukt ist ja, dass es wirkt. Und geht es nach den zufriedenen Käufern tut es das. Es bekämpft Mitesser, große Poren, Hautunreinheiten sowie fettige Haut und hat eine Anti-Aging Wirkung.