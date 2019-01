„Spiegel“ warnt vor FPÖ und „Jahr der Populisten“

Kritik an „Straches Mann fürs Grobe“

Allerdings kommt FPÖ-Generalsekretär und EU-Wahl-Spitzenkandidat Harald Vilimsky weniger gut weg: Er bastle - was durchaus korrekt wiedergegeben ist - an einer europäischen Allianz der Rechten, die „Europa retten soll“. Nebenbei wird erneut über Vilimskys Spott über den Ischias-Anfall geplagten Jean-Claude Juncker berichtet, für den „Straches Mann fürs Grobe“ in Österreich ja nicht allein von FPÖ-Anhängern auf Facebook viel Applaus bekam.