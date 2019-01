Siebenjähriger Bub von Sessellift gestürzt

Ein Siebenjähriger aus der Schweiz ist am Freitagnachmittag im Skigebiet Bödele in Vorarlberg rund 7,5 Meter aus dem Sessellift in die Tiefe gestürzt und musste ins LKH Feldkirch geflogen werden. Laut Polizeiangaben war der Bub mit seinem Zwillingsbruder und der Mutter unterwegs gewesen. Die Mutter des Siebenjähren hatte noch versucht, ihr Kind an der Kapuze zu halten.