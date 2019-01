Ein Rottweiler im Ruhestand

Es ist selbstverständlich, dass die Hunde mit ihren Führern und deren Familien zusammenleben. Und auch nach dem Ausscheiden in den wohlverdienten Ruhestand – bei den Rottweilern des Bundesheeres mit zehn Jahren – verbleiben sie im gewohnten Umfeld. „Meine Hunde spielen mit meiner Tochter und deren Freundinnen und fahren mit uns in den Urlaub – sie kennen den Unterschied zwischen Dienst und Freizeit ganz genau“, erzählt Martin Hoffmann. „,Blade‘ verbringt seine Pension am liebsten mit uns im Garten.“ Die kleinen gesundheitlichen Wehwehchen im Alter sind auch durch die Belastung in den Dienstjahren bedingt. Umso erfreulicher, dass Verteidigungsminister Mario Kunasek vor Kurzem eine Art Pensionsregelung für die Hunde des Bundesheeres beschloss: Die Diensthundeführer werden nach Ausscheiden des tierischen Partners bei der Erhaltung und Pflege unterstützt. „Unsere Vierbeiner haben einen sorglosen Ruhestand verdient“, so Kunasek. „Darüber freuen sich meine Kollegen und ich sehr“, ergänzt Hoffmann.