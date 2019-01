Demokratin Pelosi „Speaker“ im US-Abgeordnetenhaus

Regierungsstillstand in den USA hält weiter an

Die heute 78-Jährige war bereits 2007 „Speaker“, also die Vorsitzende im Abgeordnetenhaus - bis die Demokraten die Mehrheit in der Kammer 2011 wieder an die Republikaner abgeben mussten. Bevor Pelosi dieses Mal zur Vorsitzenden gewählt wurde, musste sie größere innerparteiliche Widerstände überwinden. Mehrere Abgeordnete hatten eine personelle Erneuerung an der Spitze gefordert.