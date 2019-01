Viele Unfälle im Schnee: Helfer sind im Stress

Rund zwei Stunden musste eine Fahrspur der A 1 bei Traun gesperrt werden, nachdem ein Lkw in die Lärmschutzwand gestoßen war. Zuvor schon war in Ried im Traunkreis ein Pkw in den Graben gestürzt, in Thalheim krachte ein Autolenker (31) frontal in einen Baum und wurde per Heli ins Klinikum Wels geflogen.