Richtiges Rezept für mehr Mediziner

„Zum einen bereiten wir in unseren Kliniken 1400 Turnusärzte auf den Beruf als Facharzt oder Allgemeinmediziner vor. Zum anderen bieten wir in unseren Spitälern aktuell 563 Plätze für das Klinisch-Praktische Jahr an. Und zum dritten bilden wir an der Karl-Landsteiner-Privatuniversität selber Jungmediziner aus. Aktuell sind es 353, im Vollausbau sogar 450 Studierende“, erklärt Pernkopf.