Grazer Pensionistin führt auf Spur von Drogenboss

Ermittlungen in Graz - Drogenboss in Tschechien verhaftet

Mit der Verhaftung eines 32 Jahre alten Tschechen Anfang November des Vorjahres ging tschechischen Spezialkräften ein dicker Fisch ins Netz. Es handelt sich dabei um den mutmaßlichen Haupttäter eines professionellen Drogenhändlerrings, der seinen „Geschäfte“ eben auch in den Grazer Parks nachging.