In Fußgängergruppe gerast - eigenes Kind getötet

Ein Mann ist in Luxemburg mit einem Auto in eine Fußgängergruppe gefahren und hat dabei sein eigenes zweijähriges Kind getötet. Vier weitere Menschen, darunter ein zweites Kleinkind, wurden bei dem Vorfall in der Stadt Wiltz am Mittwoch verletzt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei betonte, dass die Tat nichts mit Terrorismus zu tun habe, vielmehr wird eine Beziehungstat vermutet. Beim Täter handle es sich um einen 47-jährigen Luxemburger.