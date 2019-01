Dieses Powergirl soll den STC retten

Gioia Vavricka ist 25 Jahre alt, Mitglied des STC-Damenteams, gilt als wahres Multitalent. Der Lebenslauf des Powergirls beeindruckt: Sie spricht fünf Sprachen und studierte in Salzburg, Mailand, Berlin sowie in China Sportmanagement und internationales Marketing. Zudem sammelte sie in Top-Jobs im Eventmanagementbereich hochkarätige Berufserfahrung.