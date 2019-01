Diskothek Bollwerk eröffnet unter neuem Namen

Dass die bekannte Diskothek Bollwerk in Graz schließen würde, wurde am Mittwoch in Medienberichten kolportiert. „Entgegen aller Gerüchte schließen wir nicht! Es ist nur Zeit für etwas Neues“, stellt Betriebsleiterin Nina Ressel klar. Der Partytempel wird lediglich unter dem neuen Namen „N8 GRAZ“ weitergeführt. „Wir werden mit dem N8 Graz weiterhin Trendsetter sein und mit topaktuellen Acts die Grazer Nachtschwärmer begeistern“, beruhigt Max Deejay, der als Resident-DJ der Location treu bleibt.