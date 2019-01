Bolsonaro verpasst Brasilien „Kugel, Vieh & Bibel“

Ausufernde Korruption und Kriminalität im Visier

In seiner Rede kündigte Bolsonaro jedenfalls einen „nationalen Pakt“ an, um Brasilien voranzubringen. In den kommenden vier Jahren will er vor allem die weitverbreitete Korruption und die ausufernde Kriminalität im Land eindämmen, aber auch das Waffenrecht liberalisieren und die Wirtschaft ankurbeln. „Wir werden Tag und Nacht unser Ziel verfolgen, Sicherheit und Wohlstand für unsere Bürger zu schaffen“, so Bolsonaro.