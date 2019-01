Düstere Einbrecher in Tirol weniger oft aktiv

In der dunklen Jahreszeit haben sie für gewöhnlich Hochsaison: Dämmerungs-Einbrecher, die in Tirols Wohnungen und Häusern auf Beutezug gehen! In den vergangenen Jahren scheinen sie hierzulande aber weniger aktiv zu sein. Die Zahl der Coups sinkt - verstärkte Prävention und auch die Kontrolltätigkeit an den Grenzen sind laut Polizei unter anderem Gründe dafür.