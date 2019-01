In Hallwang entsteht ein Kinderbetreuungs-Campus

Der Altenmarkter Architekt Tom Lechner hat schon die moderne Volksschule in Hallwang entworfen und Ende des Jahres auch den anonymen Wettbewerb für die neuen Kinderbetreuungsstätten gewonnen. Dadurch wird der gesamte Bereich, angefangen von den Krabbelgruppen bis hin zur Schule aus einem Guss wirken. Der Neubau wird direkt hinter der Volksschule entstehen. „Der Bereich wird damit zur autofreien Zone“, freut sich Bürgermeister Johannes Ebner (ÖVP). Vier Millionen Euro nimmt die Gemeinde dafür in die Hand. Insgesamt entstehen vier Krabbelgruppen für die unter 3-Jährigen und sieben Kindergartengruppen. Momentan sind es vier und dazu drei altersübergreifende. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt der Ortschef. Gerade bei den Kleinsten gibt es Aufholbedarf. Die mussten bisher in andere Gemeinden ausweichen – ein Großteil davon in die Stadt Salzburg.