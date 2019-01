Mauerbiene ist Insekt des Jahres 2019

Sie trägt den klingenden Namen Osmia bicornis und ist 2019 in Österreich, Deutschland und der Schweiz Insekt des Jahres: „Die Rostrote Mauerbiene ist auch im Land Salzburg weit verbreitet. Sie besiedelt vorzugsweise die als ‚Insektenhotels‘ angebotenen Nisthilfen und ist regelmäßiger Gast in heimischen Obstgärten“, so Natur-Landesrätin Maria Hutter.

Die Biene wird rund einen Zentimeter lang. Fallweise wird sie wegen ihrer dichten Behaarung auch mit der Hummel verwechselt.