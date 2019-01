Nach Raketenspaß mussten Feuerwehren ausrücken

Gegen 20 Uhr gerieten in St. Veit Thujen einer Hauseinfriedung in Brand. Gemeinsam mit der Feuerwehr bekämpften Nachbarn den Brand. Nach Mitternacht mussten die FF Fischering, St. Stefan und St. Andrä Glutnester in St. Andrä bekämpfen. Dort war ebenfalls eine Hecke in Brand geraten. Nachbarn hatten das Feuer zum Glück selbst rasch löschen können.