Maltesische Marine rettet 69 Flüchtlinge

Ein Schiff der deutschen Flüchtlingshilfsorganisation Sea-Eye war am Sonntagabend nach eigenen Angaben zu einer anderen Rettungsmission im Mittelmeer aufgebrochen. Nach einem Hinweis der maltesischen Küstenwache steuerte das Schiff „Professor Albrecht Penck“ ein in Seenot geratenes Boot mit 24 Menschen an Bord an. Auf der „Professor Albrecht Penck“ befinden sich bereits 17 am Samstag gerettete Flüchtlinge.