Taucher plündern Schätze vor Küste Albaniens

Objekte auch in Österreich

In Albanien werden Vasen für bis zu hundert Euro verkauft und dann in London und anderen Kunstmetropolen für viel größere Summen versteigert. Viele Funde sind in Privatmuseen auf der ganzen Welt ausgestellt, wie etwa die Glocke des österreichisch-ungarischen Schiffes „SS Linz“, das im März 1918 mit 1000 Passagieren an Bord von einer Mine vor der Nordwestküste Albaniens versenkt wurde. „Diese Objekte, ausgestellt in einem privaten Museum in Österreich, müssen nach Albanien zurückgebracht werden“, fordert Tare.