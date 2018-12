Juncker: „So kann Europa nicht funktionieren“

„Rauft euch zusammen“

Juncker sprach in dem Interview auch über den anstehenden Brexit - die Briten wollen die EU am 29. März verlassen. Über den von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag soll das britische Parlament Mitte Jänner abstimmen. Doch ist keine Mehrheit in Sicht. „Mein Appell ist: Rauft euch zusammen und sagt uns dann Bescheid, was ihr denn nun wollt“, sagte EU-Kommissionschef in Richtung Großbritannien.