Caps verlieren bei Fehervar - Graz feiert 9:0-Sieg

In Klagenfurt war die Stadthalle zum 2. Mal in dieser Saison ausverkauft, zumindest die Fans des KAC hatten auch was zu feiern. Im 324. Lokalduell war der VSV nur am Anfang ebenbürtig, ehe die Rotjacken dominierten. Torhüter Dan Bakala hielt die Villacher aber in der Partie, zudem traf Adam Comrie nur die Stange (24.). In der 31. Minute nutzte Mitch Wahl eine Überzahl aber zum verdienten Siegestreffer. Der KAC bejubelte den 6. Derby-Heimsieg hintereinander, ohne allerdings zu glänzen.