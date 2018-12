Linzer Held rettete „Weihnachtsmann“ aus Kamin

14-Jähriger spielte den „Weihnachtsmann“

Auch nach 24 Jahren Berufserfahrung als Feuerwehrmann war dieser Einsatz „etwas ganz Neues“, schildert Einsatzleiter Gerhard Krenn. Der 14-jährige Russe, der mit seinen Eltern in der Innenstadt wohnt und in Österreich geboren wurde, gab bei einer Befragung durch Polizisten an, dass er bei seinem Wohnhaus in Urfahr von oben in den Schornstein geklettert sei, um einen guten Blick über die Häuser zu haben - und dann wollte er Weihnachtsmann spielen.