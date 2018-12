Almhütte brannte ab

Der Kaser der „Unkener Mähder“ stand Samstag am späten Nachmittag in Flammen. Wegen der Höhenlage und der eingeschneiten Straße war das Zufahren für die Einsatzkräfte äußerst schwierig. Die Feuerwehrleute kämpften sich mit Traktoren zum Brandort, konnten die Alm aber nicht mehr retten. Offenbar hatte der Besitzer am Vortag den Ofen angeheizt. Ermittlungen nach der Brandursache laufen noch. 26 Feuerwehrkräfte waren an dem vorweihnachtlichen Löscheinsatz beteiligt.